Украина

Легендарний німецький голкіпер допоможе нам фінансово.

Олівер Кан підтримав Україну на тлі агресії з боку Російської Федерації.

"З усіма жахливими образами війни, які ви бачите день у день, дуже важко зосередитися на футболі. Ніхто з нас не міг уявити, що ми знову побачимо щось подібне в Європі. Цю війну треба припинити!

Ми придумали кілька ідей для сьогоднішньої гри, щоб показати, що наші думки з народом України. Також ми запустили кампанію зі збору коштів та пожертвували 100 000 євро.

Я багато думаю про те, як слід дивитися на футбол по відношенню до цих речей і образів, які ви бачите кожен день. Це важко, але, як і багато інших людей, ми повинні продовжувати свою роботу, і ми робимо її максимально професійно", — написав Олівер Кан у своєму Twitter.

Президент донецького Шахтаря та український олігарх Рінат Ахметов висловився щодо війни, яка сьогодні відбувається в Україні через вторгнення військ Російської Федерації.

Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала нападу з боку Російської Федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!