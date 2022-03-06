Украина

Директор Шахтаря з футболу розповів про те, чи веде перемовини наставник команди з іншими клубами.

де дзербі та срна, фото шахтар донецьк

де дзербі та срна, фото шахтар донецьк

Директор донецького Шахтаря з футболу Даріо Срна розповів про те, чи веде перемовини Роберто Де Дзербі із іншими клубами.

Окрім того, функціонер поділився інформацією, чим саме наразі займається італійський фахівець.

"Прямо зараз тренерський штаб Шахтаря займається гуманітарними акціями на підтримку України. Ми допомагаємо українським футболістам віиїхати у безпечне місце — їм зараз не до пошуку іншого клубу.

Наскількі мені відомо, Де Дзербі зараз не веде перемовини із іншими клубами. Повірте мені, він відданий Шахтарю. Сердце не дозволить йому прямо зараз підписати контракт із іншою командою", — розказав Срна ТК Футбол 1/2/3.

Нагадаємо, раніше Срна звернувся до народу України на тлі РФ на нашу державу.