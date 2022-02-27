Украина

Директор Шахтаря з футболу звернувся до народу України.

Екс-капітан, а нині директор донецького Шахтаря з футболу Даріо Срна звернувся до українського народу на тлі нападу РФ на нашу державу.

Хорват виразив свою підтримку та надію, що зовсім скоро настагне спокій.

"Дорогі українці, останні чотири дні я бачу те, що бачив двадцать років тому. Бачу зло, бачу війну. Війну, яка нікому нічого доброго не дасть. Життя людини — це найважливіше. Розумію, що зараз ви знаходитесь у дуже скрутному становищі, але хочу вам сказати, що увесь світ із вами. Ми завжди будем писати і казати, що у вас повинен бути лише мир. Бережіть себе, дорогі українці, ми вас любимо," — сказал Срна у своєму зверненні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Чехія відмовилась грати из РФ у відборі до ЧС-2022 у Катарі.