Украина

Екс-керманич збірної України розказав про поточний стан домовленостей із футбольними організаціями інших держав.

Разом із початком чергового витку агресії проти України, у різних кутках планети розпочав роботу волонтерський фронт, на якому видатні постаті від нашої країни намагаються знайти можливості для допомоги населенню, яке було вимушено полишити власні домівки.

Одним із помітних діячів у цьому плані є екс-керманич збірної України Андрій Шевченко, який намагається налагодити зв’язки з федераціями футболу різних країн. Наш співвітчизник розповів про поточний стан перемовин у своєму нещодавньому інтерв’ю.

"Захоплююсь нашою армією. Ми героїчно захищаємо нашу країну. Кожен має свій фронт. Ми, як спортсмени, відомі люди, маємо говорити світові про ситуацію, що зараз відбувається в Україні.

Ми повинні стукати в кожну двері, щоб світ почув нас і допомагав. Мені справді хочеться передати атмосферу, яка панує у світі, аби український народ, який перебуває у країні, знав, що у нас величезна підтримка.

Практично немає такої країни, яка не відгукнулася б на поклик українського народу. Польща, Румунія, Німеччина, Італія, Великобританія, усі країни Європи відчинили двері для України. Сьогодні прийняли більше ніж 1,5 млн наших людей.

Люди організовані, працюють фонди. Повна підтримка. Увесь світ згуртувався довкола цієї війни. Хочу щоб кожен українець, кожен захисник країни знав — вас підтримують. Увесь світ пишається вами.

У Великій Британії всі футбольні клуби відгукнулися на ситуацію в Україні. Вони готові приймати українських дітей, аби вони тренувалися в академіях клубів АПЛ.

Наразі будемо проводити серію переговорів, щоб оформити документи. Потрібно отримати дозвіл. Намагатимемося дуже швидко це оформити.

Я на зв'язку із федерацією футболу.

Відкриватимуться спортивні табори. Потрібно зробити все, щоб діти, які виїжджають із міст України, змогли тренуватись або на західній України, або це вже буде на території інших країн.

Потрібно зробити, щоб вони змогли адаптуватися та жити нормальним життям", — розказав наш співвітчизник.

Нагадаємо, що раніше Шевченко долучився до спеціальної акції перед початком міланського дербі у Кубку Італії.