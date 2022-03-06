Украина

Крайній захисник Шахтаря продовжує займатися волонтерством та допомагати нашій країні протистояти окупаційним військам РФ.

Український захисник донецького Шахтаря Віктор Корнієнко докладніше розповів про своє волонтерство та допомогу Збройним силам України у боротьбі з російською армією, які здійснила повномасштабне військове вторгнення на територію нашої країни наприкінці лютого 2022 року.

"Волонтерство? Це була моя ініціатива. Коли сталося таке горе, зрозумів, що не можу лишатись осторонь. Мій будинок знаходиться під Полтавою, передусім об'їхав блокпости, розпитав, чим можу допомогти – діткам, біженцям, теробороні. Тепер щодня закуповую найнеобхідніше для тих, хто змушений був залишити свої доміки й тікати від обстрілів, бомбардувань. У своєму населеному пункті обладнав спортзал, де є все необхідне для безпечного життя. Багато знайомих телефонують з Маріуполя, Харкова, всім кажу, щоб їхали до нас: тут є все найнеобхідніше, а головне – у нас безпечно".



"Люди найбільше потребують продуктів харчування, теплих речей... А на блокпостах та у військкоматах запитують екіпірування: броники, берці, інше необхідне для тероборони. До речі, я ж і сам щодня патрулюю вулиці рідного села. За графіком, від шостої вечора до шостої ранку, слідкуємо за дотриманням комендантської години, порядком, щоб ніхто сторонній не прийшов на нашу землю".

"Гадаю, не лише я, а й багато-багато наших співвітчизників не могли навіть припустити, яке лихо прийде на нашу землю. Так, надходила тривожна інформація, однак більшість жили мирним життям: ростили дітей, будували плани… Проте зранку, коли обстріляли мирні міста, буквально за годину все моє життя перевернулося. Пишаюся тим, що українець, адже ми довели, що є сильною нацією, яка швидко переборола шок, організувалась і тепер тримається разом, допомагає одне одному. Таких людей не зламати, перемога буде за нами!"



"Чи вдається підтримувати зв'язок з партнерами по команді? Звісно. Навіть легіонери, які залишили Україну, постійно телефонують, цікавляться справами, пропонують свою допомогу. Нещодавно говорив з Додо, який пропонував допомогти грошима. Перед цим списувався з Марлоном, він також переживає й намагається допомагати українцям. Наш тренер Роберто Де Дзербі, директор клубу Дарійо Срна – усі стежать за ситуацією, дуже співпереживають і намагаються бути максимально корисними. Я вже не говорю про співвітчизників: Сергій Кривцов, Андрій Пятов, інші хлопці – усі зараз об'єднані однією метою максимально допомогти всім, хто цього потребує", — цитує слова Віктора Корнієнко офіційний сайт Шахтаря.

Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала нападу з боку Російської Федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!