Футболіст "гірників" підтримує український народ.
Віктор Корнієнко, ФК Шахтар
02 марта 2022, 13:22
Події останніх днів в Україні, яка зазнає чергового акту агресії з боку РФ, є зараз найбільш обговорюваною темою в суспільстві.
Захисник донецького Шахтаря Віктор Корнієнко розповів про те, що допомагає українській армії.
"Перебуваю в Україні. Допомагаю ЗСУ для того, щоб знищити російських п*******в. Слава Україні!", — написав Корнієнко на своїй сторінці в Instagram.
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