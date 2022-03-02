Украина

Футболіст "гірників" підтримує український народ.

Події останніх днів в Україні, яка зазнає чергового акту агресії з боку РФ, є зараз найбільш обговорюваною темою в суспільстві.

Захисник донецького Шахтаря Віктор Корнієнко розповів про те, що допомагає українській армії.

"Перебуваю в Україні. Допомагаю ЗСУ для того, щоб знищити російських п*******в. Слава Україні!", — написав Корнієнко на своїй сторінці в Instagram.

Шановні співвітчизники! Україна зазнала удару с боку російської федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!