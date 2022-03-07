Украина

Чернігів продовжує зазнавати обстрілів.

Військова агресія проти України продовжується, через що досі суттєво страждає не тільки населення нашої країни, а й її інфраструктура.

Досі важкою є ситуація на півночі нашої країни, де окупанти намагаються тримати у оточені великі міста на кшталт Чернігова.

У підсумку, напередодні під час чергового обстрілу зазнав руйнувань головний спортивний об’єкт області — стадіон імені Ю. Гагаріна, на якому свої домашні матчі проводить чернігівська Десна.

Як повідомляє місцеве видання Час Чернігівський, артилерійським пострілом убік приватного житлового сектору, розташованого поблизу спортивної споруди, було зруйновано частину східної трибуни арени.

Нагадаємо, що арену почали будували ще в 50-х роках минулого століття, а його загальна місткість розрахована на 11 тис. глядачів.

""Руський мір" в Чернігові не тільки вбиває людей, нищить житлові квартали, а й цілить по спортивних об'єктах. Що названі, до речі, ім'ям космонавта, яким пишається у тому числі і Росія", — зазначили у виданні.

Нагадаємо, що до цього директор по футболу донецького Шахтаря Даріо Срна запропонував слушну ідею відмовитися від використання назви країни-агресора на міжнародному рівні.