Украина

Бразильський вінгер, ймовірно, покине Динамо Київ через воєнне вторгнення РФ в Україну.

Події останніх днів в Україні, яка зазнає чергового акту агресії з боку РФ, є зараз найбільш обговорюваною темою в суспільстві. Повномасштабне воєнне вторгнення російських військ у нашу країну не могло також не позначитися на футболі.

Як повідомляє журналістка Моніка Вілела, вінгер київського Динамо Вітіньо незабаром може змінити клубну прописку та продовжити кар'єру на своїй батьківщині.

За інформацією джерела, 22-річний футболіст уже провів переговори з представниками Атлетіко Паранаєнсе, за який він виступав до переїзду в Україну влітку минулого року.

Майбутній трансфер залежить від Динамо та фінансової складової. Нагадаємо, що київський клуб заплатив за Вітіньо 6 мільйонів євро. У цьому сезоні він провів 13 матчів та забив 3 голи.

Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала нападу з боку Російської Федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!