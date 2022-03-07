Украина

ФІФА вирішила долю легіонерів у чемпіонаті України.

ФІФА ухвалила рішення щодо трудових договорів іноземних футболістів з українськими клубами.

"Щодо ситуації в Україні, то з метою надання гравцям і тренерам можливості працювати та отримувати заробітну плату, а також для захисту українських клубів, якщо сторони відповідного договору прямо не домовилися про інше, усі трудові договори іноземних гравців та тренерів із клубами Членами Української асоціації футболу (УАФ) будуть автоматично припинені до кінця сезону в Україні (30 червня 2022 року), без необхідності будь-яких дій з боку сторін", — йдеться мова у заяві організації.

Нагадаємо, що раніше ФІФА та УЄФА ухвалили рішення усунути російські клуби та збірні від участі в міжнародних змаганнях.