Гравці мають нагоду тренуватися і грати у європейських країнах.
Фото УАФ
11 марта 2022, 17:27
Молоді українські футболісти за допомогою УАФ отримали нагоду під час війни в Україні продовжувати тренування та грати у футбол.
Як повідомляє прес-служба УАФ, члени асоціації разом із колегами з Угорської футбольної федерації з допомогою уряду Угорщини організували футбольні табори для команд українських дітей, які постраждали від війни.
Вже вдалося вивезти до Хорватії вихованців академії Шахтаря, а до Угорщини — вихованців академії Динамо.
30 дітей віком від шести до 16 років відправились до латвійського міста Дауґавпілс, де вони будуть навчатися й тренуватися на базі місцевої футбольної школи.
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