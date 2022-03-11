Украина

Гравці мають нагоду тренуватися і грати у європейських країнах.

Молоді українські футболісти за допомогою УАФ отримали нагоду під час війни в Україні продовжувати тренування та грати у футбол.

Як повідомляє прес-служба УАФ, члени асоціації разом із колегами з Угорської футбольної федерації з допомогою уряду Угорщини організували футбольні табори для команд українських дітей, які постраждали від війни.

Вже вдалося вивезти до Хорватії вихованців академії Шахтаря, а до Угорщини — вихованців академії Динамо.

30 дітей віком від шести до 16 років відправились до латвійського міста Дауґавпілс, де вони будуть навчатися й тренуватися на базі місцевої футбольної школи.