Клуб з Нідерландів допомагає дітям, що постраждали від військової агресії РФ.
фото аз алкмаар
12 марта 2022, 15:11
Алкмарський АЗ провів благодійний аукціон на підтримку українських дітей, що постраждали від нападу РФ на нашу державу.
Так, нідерландський клуб продав 21 футболку гравців з автографами, а такой капітанську пов'язку, що була виконана у синьо-жовтих кольорах.
Завдяки цьому аукціону було зароблено понад десять тисяч євро — всі кошти будуть направлені на допомогу постраждалим від війни дітям.
Раніше повідомлялось, що президент Челсі відсторонений від управління клубом через санкції.