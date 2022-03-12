Украина

Клуб з Нідерландів допомагає дітям, що постраждали від військової агресії РФ.

Алкмарський АЗ провів благодійний аукціон на підтримку українських дітей, що постраждали від нападу РФ на нашу державу.

Так, нідерландський клуб продав 21 футболку гравців з автографами, а такой капітанську пов'язку, що була виконана у синьо-жовтих кольорах.

Завдяки цьому аукціону було зароблено понад десять тисяч євро — всі кошти будуть направлені на допомогу постраждалим від війни дітям.

Раніше повідомлялось, що президент Челсі відсторонений від управління клубом через санкції.