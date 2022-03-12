Алкмарський АЗ провів благодійний аукціон на підтримку українських дітей, що постраждали від нападу РФ на нашу державу.

Так, нідерландський клуб продав 21 футболку гравців з автографами, а такой капітанську пов'язку, що була виконана у синьо-жовтих кольорах. 

Завдяки цьому аукціону було зароблено понад десять тисяч євро — всі кошти будуть направлені на допомогу постраждалим від війни дітям. 

Раніше повідомлялось, що президент Челсі відсторонений від управління клубом через санкції.