Футболіст може перебувати у Сумах.
Юрій Цапій, МФК Миколаїв
13 марта 2022, 13:56
Велика плеяда футболістів у своїх соціальних мережах звертається до людей з проханням надати інформацію про зниклу людину.
Відомо, що безвісти зник 35-річний екс-захисник Миколаїва, Полтави та інших клубів Юрій Цапій.
У цьому сезоні він виступав за Вікторію із сумської області, тому може бути у Сумах, де тривають бої. Ще є ймовірність, що він може бути у Маріуполі, звідки він родом.
Раніше повідомлялося, що гравець київського Атлету загинув при евакуації.
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