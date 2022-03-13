Украина

Футболіст може перебувати у Сумах.

Велика плеяда футболістів у своїх соціальних мережах звертається до людей з проханням надати інформацію про зниклу людину.

Відомо, що безвісти зник 35-річний екс-захисник Миколаїва, Полтави та інших клубів Юрій Цапій.

У цьому сезоні він виступав за Вікторію із сумської області, тому може бути у Сумах, де тривають бої. Ще є ймовірність, що він може бути у Маріуполі, звідки він родом.

Раніше повідомлялося, що гравець київського Атлету загинув при евакуації.

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