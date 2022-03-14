Украина

Польський захисник не афішує, проте продовжує активно допомагати Україні у боротьбі проти російських терористів.

Центральний захисник збірної Польщі та італійського Беневенто Каміл Глік продовжує підтримувати Україну у боротьбі проти російських оккупантів та терористів, які прийшли на нашу землю з повномасштабною війною наприкінці лютого цього року.

Як повідомляє журналіст Мацея Іванські, 34-річний поляк придбав машину швидкої допомоги, яка вивозитиме тяжкохворих дітей з України до Польщі.

За інформацією джерела, сам футболіст не афішує цього, проте продовжує активно допомагати українському народові у цей непростий час.

Після того, як завершиться війна, транспортний засіб буде передано до відповідного відділення охорони здоров'я.



Нагадаємо, раніше Каміл Глік емоційно відреагував на обстрілі Ірпеня, назвавши російських оккупантів "ї**нутими бандитами".

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