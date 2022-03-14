Украина

Німецький клуб дав притулок двом гравцям з УПЛ.

Захисник Динамо Алан Ауссі і нападник Зорі Фрімпонг Овусу перебувають у Німеччині, де тренуются у складі дортмундської Боруссії.

На початку лютого Ауссі перейшов на правах оренди у Верес, а раніше грав у Беларусі.

Овусу приєднався до Зорі у березні минулого року, а цього сезону забив чотири голи в 19 поєдинках за луганську команду.

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