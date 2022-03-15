Украина

Литовець висловився з приводу поведінки Анатолія.

Екс-гравець збірної Литви Дейвідас Шемберас висловився з приводу мовчання Анатолія Тимощука у момент, коли РФ напала на Україну.

"Що можна говорити про людину, яка заради грошей продає свою державу? Він сам обирає свій шлях. Як бачимо, обрав шлях у Росії, з грошима. Без України, без людей, з якими виріс у того, в кого виріс – адже саме Україна дала йому найбільший імпульс. Він прекрасний футболіст, але як людина виявився гівном. Ось що я про нього думаю.

Серед українських футболістів товаришую із Богданом Шершуном. Недавно писав йому. Він відписав, коротенько повідомив, що дійсно важко. Вірю, що незабаром все буде добре, війна закінчиться", — розповів Шемберас у інтерв'ю Футбол 24.

Нагадаємо, що комітет з етики та чесної гри Української асоціації футболу офіційно викреслив Тимощука з історії українського футболу.