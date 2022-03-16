Украина

Румунській фахівець знов розповів своє ставлення до війни в Україні.

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу висловився щодо бомбардирувань українських міст та сел з боку російсько-фашистських загарбників.

Фахівець зауважив, що навіть у страшному сні не міг таке уявити в Києві.

"Це все кримінал. Путін — злочинець, який веде варварську війну. Вони руйнують школи, дитячі садочки та лікарні. Це все — найгірші прояви фантазії.

Я уявити не міг, що таке може трапитись у Києві. Таке можна було б припустити, але в Донецьку або Луганську. Ніколи не подумав би, що ось так будут міта зрівнювати із землею.

Коли я працював у Шахтарі, то у нас були й іноземці, з Росії в тому числі — ніяких проблем не було. Зараз ми стаємо світками якогось божевілля, яке дійсно важко прийняти", — розповів Луческу у інтерв'ю Sporowe fakty.

Раніше румунський наставник дав скандальне інтерв'ю щодо відсторонення російських спортсменів.