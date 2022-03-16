Украина

Екс-наставник збірної України виразив готовність підтримати українських біженців.

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко висловився щодой війни в в нашій державі післе чергового акту агресії збоку фашистської-російських військ.

Фахівець заявив, що готовий прийняти у себе сім'ї постраждалих співвітчизників.

"Моя мама досі знаходиться в Києві — в неї вже не таке здоров'я, як би мені хотілось і волів би забрати її звідти. Одна моя знайома змогла домовитись в Італії про розміщення 150 українських дітей. Що стосується мене, то я готовий прийняти у себе вдома декілька українських сімей.

Миколенко, Зінченко, Малиновський — ці хлопці роблять дуже слушні ініціативи. Ми всі знаходимось в постійному контакті з керівництвом тих країн, у яких перебуваємо.

Щодо армії — це особистий вибір кожного. Той, хто готовий — той бере у руки автомат та воює. Кожен повинен займатись своєю справою. Наразі я вирішую всі питання, які можу, що стосується біженців та виділяю на це кошти", — наводить слова Шевченка Джанлука Ді Марціо.

Раніше Шевченко розповів про ставлення італійців до війни в Україні.