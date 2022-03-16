Екс-наставник збірної України виразив готовність підтримати українських біженців.
андрій шевченко, фото джанлука ді марціо
16 марта 2022, 15:30
Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко висловився щодой війни в в нашій державі післе чергового акту агресії збоку фашистської-російських військ.
Фахівець заявив, що готовий прийняти у себе сім'ї постраждалих співвітчизників.
"Моя мама досі знаходиться в Києві — в неї вже не таке здоров'я, як би мені хотілось і волів би забрати її звідти. Одна моя знайома змогла домовитись в Італії про розміщення 150 українських дітей. Що стосується мене, то я готовий прийняти у себе вдома декілька українських сімей.
Миколенко, Зінченко, Малиновський — ці хлопці роблять дуже слушні ініціативи. Ми всі знаходимось в постійному контакті з керівництвом тих країн, у яких перебуваємо.
Щодо армії — це особистий вибір кожного. Той, хто готовий — той бере у руки автомат та воює. Кожен повинен займатись своєю справою. Наразі я вирішую всі питання, які можу, що стосується біженців та виділяю на це кошти", — наводить слова Шевченка Джанлука Ді Марціо.
Раніше Шевченко розповів про ставлення італійців до війни в Україні.