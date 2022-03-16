Украина

Ймовірно, бразильський хавбек до кінця року виступатиме на своїй батьківщині.

Через повномасштабне військове вторгнення Російської Федерації на територію України практично всі легіонери клубів УПЛ змушені шукати собі нові команди, оскільки ФІФА призупинила їхні контракти до червня 2022 року.

Серед таких футболістів опинився також центральний півзахисник донецького Шахтаря Маркос Антоніо, який, ймовірно, продовжить кар'єру в Бразилії.

Як повідомляє ESPN, 21-річний бразилець перейде до Фламенго на правах оренди, яка буде розрахована до кінця 2022 року.

Крім того, бразильський клуб хоче після завершення орендної угоди викупити 50% прав на Маркоса Антоніо за 5 мільйонів євро.

У поточному сезоні бразильський хавбек провів 28 поєдинків у всіх турнірах, у яких забив 3 голи та віддав 1 результативну передачу.

Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала нападу з боку Російської Федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!