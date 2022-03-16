Украина

Мова йде про швейцарський стадіон Спортивного Центру Коловрей, де знаходиться штаб-квартира УЄФА.

Союз європейських футбольних асоціацій у середу, 16 березня, надіслав президенту київського Динамо Ігорю Суркісу офіційний лист щодо долі матчу 1/8 фіналу Юнацької Ліги УЄФА між Динамо Київ U-19 та Спортингом Лісабон U-19.

Як повідомляє офіційний сайт "біло-синіх", у зв'язку з ситуацією, що склалася в Україні через повномасштабне воєнне вторгнення РФ, єдиним реалістичним варіантом УЄФА бачить проведення вищевказаного поєдинку у квітні 2022 року на нейтральному полі.

Якщо конкретніше, то УЄФА пропонує провести поєдинок між юнацькими командами Динамо та Спортінгу на швейцарському стадіоні Спортивного Центру Коловрей, що знаходиться навпроти штаб-квартири Союзу європейських футбольних асоціацій у Ньоні.

Керівництво Динамо Київ взяло до уваги пропозицію УЄФА і веде подальші переговори щодо проведення футбольного матчу.

Нагадаємо, що матч 1/8 фіналу Юнацької Ліги УЄФА між Динамо та Спортінгом мав відбутися в Києві ще 2 березня, але через напад РФ на Україну поєдинок перенесли на 9 березня і так його не зіграли.

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