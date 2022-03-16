Украина

Форвард підписав контракт з бразильським клубом.

Нападник Шахтаря Жуніор Мораєс перейшов в Корінтіанс, повідомляє офіційний сайт бразильського клубу.

Форвард збірної України підписав контракт з клубом до 31 грудня 2023 року.

"Я дуже щасливий і готовий носити цю футболку. Сподіваюся максимально допомогти команді у досягненні результатів", – прокоментував перехід 34-річний гравець.

Варто зазначити, що у складі Корінтіанса Мораєс буде виступати разом з колишнім гравцем Шахтаря Вілліаном.

Раніше повідомлялося, що захисник Шахтаря Вінісус Тобіас потрапив у сферу інтересів Манчестер Сіті і Манчестер Юнайтед.