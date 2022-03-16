Форвард підписав контракт з бразильським клубом.
Жуніор Мораєс, ФК Шахтар
16 марта 2022, 15:59
Нападник Шахтаря Жуніор Мораєс перейшов в Корінтіанс, повідомляє офіційний сайт бразильського клубу.
Форвард збірної України підписав контракт з клубом до 31 грудня 2023 року.
"Я дуже щасливий і готовий носити цю футболку. Сподіваюся максимально допомогти команді у досягненні результатів", – прокоментував перехід 34-річний гравець.
Варто зазначити, що у складі Корінтіанса Мораєс буде виступати разом з колишнім гравцем Шахтаря Вілліаном.
Раніше повідомлялося, що захисник Шахтаря Вінісус Тобіас потрапив у сферу інтересів Манчестер Сіті і Манчестер Юнайтед.