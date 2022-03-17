Легенда футболу провів зустріч із військовими.
Ігор Беланов, Facebook
17 марта 2022, 12:28
Легендарний футболіст, володар Золотого м'яча Ігор Беланов розповів про зустріч із українськими військовими.
"Сьогодні зустрівся із захисниками нашої Батьківщини та висловив глибоку подяку за їх мужність та хоробрість у боротьбі з російськими окупантами.
Поспілкувався з бійцями та передав величезний привіт та подарунки від Української Асоціації Футболу.
Пишаємося вами, бійці! Слава Україні! Героям слава!", — написав у своєму Facebook Беланов.
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