Легендарний футболіст, володар Золотого м'яча Ігор Беланов розповів про зустріч із українськими військовими.

"Сьогодні зустрівся із захисниками нашої Батьківщини та висловив глибоку подяку за їх мужність та хоробрість у боротьбі з російськими окупантами.

Поспілкувався з бійцями та передав величезний привіт та подарунки від Української Асоціації Футболу.
Пишаємося вами, бійці! Слава Україні! Героям слава!", — написав у своєму Facebook Беланов.

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