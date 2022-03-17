Украина

Легенда футболу провів зустріч із військовими.

Легендарний футболіст, володар Золотого м'яча Ігор Беланов розповів про зустріч із українськими військовими.

"Сьогодні зустрівся із захисниками нашої Батьківщини та висловив глибоку подяку за їх мужність та хоробрість у боротьбі з російськими окупантами.

Поспілкувався з бійцями та передав величезний привіт та подарунки від Української Асоціації Футболу.

Пишаємося вами, бійці! Слава Україні! Героям слава!", — написав у своєму Facebook Беланов.