football.ua
  • Тесты
  • Правила жизни
  • Битва редакций
  • Рейтинг букмекеров
  • Чемпионат мира
  • Лига наций
  • Кубок Африки
  • Украина
  • Англия
  • Германия
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
  • Португалия
  • Турция
  • Франция
  • Другое
  • Лига чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига конференций
  • Футзал
  • Чтиво
  • Фан-сектор

  • Украина

    17 марта 2022, 13:26

    Хавбек Колоса Богданов склав присягу на вірність українському народові

    Футболіст з початку війни був у теробороні.

    ФОТО ФК Колос
    ФОТО ФК Колос 17 марта 2022, 13:26

    З самого початку війни, разом з Олександром Алієвим, хавбек Колоса Андрій Богданов вступив у тероборону.

    У мережі з'явилося відео, де футболіст у військовій формі склав присягу на вірність українському народові.

     

    Раніше повідомлялося, що півзахисник Колоса Каріока перейшов до польської Ягеллонії.

    Шановні співвітчизники! 24 лютого Україна зазнала удару с боку російської федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!

    Люди

    Андрей Богданов

    Команды

    Колос

    Аналитика, Интервью, Чтиво

    Роман Котляр

    12 марта 2022Не Зальцбургом єдиним: найбільші розгроми на стадії плей-оф Ліги чемпіонів
    Руслан Маліновський та Луїс Муріель, Getty Images

    Роман Котляр

    11 марта 2022Маліновський On Fire: блискучий виступ українця допоміг Аталанті здолати Баєр у Лізі Європи

    Лига Чемпионов. Новость

    10 марта 2022Антигерой Доннарума, черговий перфоманс Бензема та лігочемпіоньский комплекс ПСЖ: підсумки спектаклю на Сантьяго Барнабеу
    Лукас Рангел, ФК Ворскла Полтава

    Чтиво

    10 марта 2022Початок війни для Лукаса Рангела: як гравець Ворскли допоміг свекрусі відомого блогера покинути Україну
    фанати збірної України, фото the guardian

    Чтиво

    07 марта 2022Росія використовує футбол у якості м'якої сили, яка водночас допомогла Україні сформувати свою ідентичність по всьому світу
    Андрій Шевченко, Getty Images

    Украина

    04 марта 2022Шевченко: Це один з найважчих періодів в історії України, але ми прагнемо до свободи та хочемо захистити свої домівки

    Николай Балецкий

    03 марта 2022Заявление Football.ua
    Фото: Getty Images

    Чтиво

    02 марта 2022Чому Інфантіно не хотів дискваліфікувати Росію, але був змушений це зробити
    Вілліан, Getty Images

    Англия

    01 марта 2022Вілліан: Я був нещасливий в Арсеналі, мої старання не мали значення
    Хави, getty images

    Сергей Костенюк

    23 февраля 2022Тактическая эволюция Барселоны Хави: cтруктура, принципы и проактивные методы обороны
    димитри пайе, Getty images

    Владимир Максименко

    23 февраля 2022Французское вино: 11 самых возрастных футболистов Лиги 1 этого сезона
    Getty Images

    Сергей Шевченко

    22 февраля 2022Безумие в Италии — все лидеры дружно потеряли очки: итоги 26-го тура Серии А
    златан ибрагимович смотрит в паспорт, getty images

    Владимир Максименко

    21 февраля 2022Нестареющая классика: 11 самых возрастных футболистов Серии А этого сезона
    Маркос Антонио, ФК Шахтер Донецк

    Комментарии недели

    21 февраля 2022"Маркос Антонио не пробовал сало и не любит борщ? Бесполезную жизнь человек проживает", — лучшие комментарии недели на Football.ua

    Англия

    20 февраля 2022Тактика в матче Ман Сити — Тоттенхэм: принятый гамбит Конте или страшный "Сон" Гвардиолы
    Денис Суарес, getty images

    Владимир Максименко

    18 февраля 2022Денис Суарес. История деградации некогда подающего надежды плеймейкера
    Getty Images

    Фан-сектор

    18 февраля 2022Ганс Тілковскі — зірка, що була змушена виправдовуватись
    Макс Эберль

    Германия

    17 февраля 2022Макс Эберль: человек, возродивший менхенгладбахскую Боруссию
    Марио Эрмосо, Getty Images

    Роман Котляр

    15 февраля 2022Безумный матч Атлетико и Хетафе с очередным подвигом Марио Эрмосо, огненное дерби Барселоны, и другие итоги 24-го тура Примеры

    лента новостей

    Украина. Новости

      Rambler's Top100