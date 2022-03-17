Хавбек Колоса Богданов склав присягу на вірність українському народові

Украина

Футболіст з початку війни був у теробороні.

З самого початку війни, разом з Олександром Алієвим, хавбек Колоса Андрій Богданов вступив у тероборону.

У мережі з'явилося відео, де футболіст у військовій формі склав присягу на вірність українському народові.

Раніше повідомлялося, що півзахисник Колоса Каріока перейшов до польської Ягеллонії.