Хавбек Колоса Богданов склав присягу на вірність українському народові

Футболіст з початку війни був у теробороні.
ФОТО ФК Колос
17 марта 2022, 13:26
З самого початку війни, разом з Олександром Алієвим, хавбек Колоса Андрій Богданов вступив у тероборону.
У мережі з'явилося відео, де футболіст у військовій формі склав присягу на вірність українському народові.
Раніше повідомлялося, що півзахисник Колоса Каріока перейшов до польської Ягеллонії.
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