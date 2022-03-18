Украина

Футболіст так і не дебютував за клуб.

Хавбек харківського Металіста Херонімо Поблете залишив клуб та перейшов до Індепендьєнте.

Невідомо, чи це повноцінний трансфер, чи оренда. Судячи зі слів віце-президента клубу Євгена Краснікова, клуб віддає усіх легіонерів у оренду.

Нагадаємо, що Поблете лише взимку перейшов до харківського клубу та не встиг дебютувати у офіційних матчах. Його контракт діє до літа 2024 року.

Раніше повідомлялось, що кращій бомбардир Першої Ліги Пейшоту тимчасово залишив Металіст та повернувся до Бразилії.