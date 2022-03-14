Украина: Первая лига 14 марта 2022, 12:39 Пейшоту тимчасово залишив Металіст та повернувся до Бразилії Кращій бомбардир Першої Ліги продовжить виступи у складі Сеари. Матеус Пейшото, фото ФК Сеара 14 марта 2022, 12:39 Форвард Металіста Матеус Пейшоту через війну РФ проти України залишив клуб та був арендований Сеарою — повідомив офіційний сайт бразильського клубу. Строк арендної угоди узгоджено до 31 грудня 2022 року. За час виступів у складі Металіста 26-річний нападник провів 19 матчів в усіх турнирах та забив 15 м'ячів. Також Пейшото є найкращім бомбардиром Першої Ліги сезону-2021/22 (14 голів у 16 матчах). 24 лютого Матеус разом з командою мав повернутися зі сборов до Харкова, але через початок війни проти РФ команда залишилася у Туреччині. Раніше до Сеари приєднався гравець Шахтаря Дентіньо. Люди Матеус Пейшото Команды Металлист Сеара Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте