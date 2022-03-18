Украина

Президент Інгульця Олександр Поворознюк побажав "найкращого" країні-агрессору.

Президент Інгульця Олександр Поворознюк звернувся до російського народу.

"Хотів би звернутися до матерів, батьків з наступними словами. Ви просто повинні зрозуміти, що ми тут будемо вбивати ваших синів та внуків. І будемо це робити з задоволенням по одній простій причині – ви прийшли на нашу землю, а не ми прийшли до вас.

Тому ми просимо вас: зупиніть їх будь-якими методами, щоб вони сюди не йшли. Якщо вони сюди прийдуть, ви нам не залишаєте вибору. Ми будемо їх просто вбивати. Слава Україні. Слава нації. І пиз**ць Російській Федерації", — сказав Олександр Поворознюк.

Нагадаємо, що раніше дуже емоційно президента України Зеленського підтримав президент Інгульця Поворознюк.