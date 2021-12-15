Украина

Александр Поворознюк жестко раскритиковал свою команду после первой половины сезона.

Президент Ингульца Александр Поворознюк подвел итоги первой половины сезона, а также анонсировал серьезные изменения по составу во время зимней паузы.

"Игра есть, а результата нет, значит оценка — два. Весной вы увидите совсем другой Ингулец и по тренерскому составу, и по составу игроков.

Главного тренера это не касается. Запорожец, Ковалев, Салем — это люди, которые точно останутся. Все остальные — под вопросом. Мы сейчас очень усердно работаем на трансферном рынке. Если будут игроки, сильнее, чем наши, будем усиливаться.

Первый трансферы? Совсем скоро. Моя совесть перед футболистами будет чиста, потому что я всем дал шанс. А то, что они вышли в Премьер-лигу и рассказывают, что они великие игроки, нужно доказывать на футбольном поле.

Если бы они играли весь чемпионат, как последнюю игру с Десной (2:1), Ингулец был бы другим. Последнюю игру, пожалуй, играли для того, чтобы не выгнали, а первую — чтобы понравиться. Но мы это исправим. Нам нужно выходить и отдаваться на футбольном поле в каждой игре, они получают немалые деньги. Задержек нет, зарплата день в день, надо как-то по-другому относиться к футболу. Должен быть метод кнута и пряника", — приводит слова Поворознюка ТК Футбол 1/2/3.

После 17 игр Ингулец набрал 13 очков и занимает 14 место в турнирной таблице АПЛ. До спасительного 12 места четыре балла.