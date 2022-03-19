Украина

Агент футболіста просить про допомогу під час пошуку.

Як повідомляє відомий український футбольний агент Олександр Панков, під час бойових дій у місті Маріуполь, що продовжує бути однією із найгарячіших точок проявів агресії проти нашої країни, зник зв’язок із футболістом місцевого однойменного клубу Родіоном Плаксою.

Згідно з інформацією представника 20-річного півзахисника, останнього разу його клієнт виходив на зв’язок ще 5 березня.

Про можливе зникнення виконавця забили на сполох також і інші представники української Прем’єр-ліги, закликаючи всіх, кому відомо бодай щось про місцезнаходження та стан Родіона, сповістити про це його агента в Instagram.

Відзначимо, що в поточному сезоні Плакса брав участь у двох матчах "приазовців" у національній першості.