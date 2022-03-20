Украина

Футболіст розповів про своє ставлення до війни в Україні.

Нападник закарпатського Минаю Євген Селезньов також не залишається осторонь від чергового акту агресії проти України, та у своєму нещодавньому інтерв’ю долучився до обговорення найбільш жвавої тими останнього місяця.

"Мої справи, як і у всіх у наш час, дуже погано. Перебуваю в Ужгороді, де також знаходиться більшість футболістів Минаю. Тут більше-менш спокійно. Інколи чутно сирени, проте я зараз уде реагую на них не так, як було на початку. До такого важко звикнути, але згодом починаєш думати — буде як буде.

Із одноклубниками розмовляємо виключно про війну. А про що ще можна говорити в таких умовах? Війна застала мене тут, в Ужгороді. О 3:30 мені зателефонували і сказали, що по Києву завдано ракетного удару.

Спершу я не повірив. Ніколи не міг подумати, що таке можливо. А потім я зрозумів, що ці люди вирішили напасти на мою країну. Певна річ, що я на це не очкував. Я не думав, що вони такі підлі люди.

Зараз поруч зі мною знаходяться син та собака. Коли я прилетів зі зборів до Туреччини, того ж дня до мене приїхав син. Я думав, він відвідає матч Миная та поїде, а виявилося, що я вчасно його забрав. Почалась війна.

Із керівництвом клубу зараз про футбол ніхто не говорить. Зараз узагалі не до футболу. Думаю про одне — як допомогти людям. Я хотів піти в територіальну оборону, казав синові: "Руся, ти їдь до Європи, а я поїду до Києва". Але він не відпустив, сказав: "Тату, будь ласка, не залишай мене одного". Зараз я допомагаю приїжджим із Києва житлом.

Я не люблю слово волонтер. Для мене це трохи інше. Волонтерство — це правильно, але я трохи по-іншому до цього ставлюся. Хочу сказати, що ніколи в житті не поїду з України під час війни! Це мій край, мій регіон, моя Батьківщина, моя ненька.

Війна дуже сильно зачепила Зорю U-19. Молоді хлопці залишилися в Ужгороді без копійки грошей, їм не було куди їхати. Я їх розселив. Дякуємо господареві готелю Боронюку Леоніду Васильовичу за те, що надав номери. Вони живуть тут як біженці. Допомагаю чим можу.

Мені начхати, що з моїм будинком! Я хвилююся за свою країну. Зараз мій дім — це Україна!

Україна переможе у війні. Ми вже їх перемогли, бо українці набагато сильніші за духом. Обстріляти нас ракетами — це все, на що вони здатні. Чи збереже Росія свій суверенітет після цього? Мені на них пох*й. Для мене головне моя країна.

Щодо легіонерів Минаю, чесно, не знаю. На мою думку, поїхали, але точно сказати не можу. Після початку війни я був у клубі один раз. Там усі зайняті допомогою біженцям та воїнам України. Кожен має допомагати своїй країні максимально. Футбол зараз відійшов на інший план. Ми всі думаємо про те, щоб у нашій країні не було під***сів, які диктують, як нам жити.

Даю слово, що я не побіжу як щур і не покину Україну під час війни. Знаю, що багато чоловіків українці платять гроші, щоб залишити країну. Це труси та дешеві люди. Я не говорю, що боєць, але в такій ситуації я ніколи не зможу виїхати. Я люблю свою країну і маю свої принципи.

Зараз намагаюся тренуватися. Працюємо з хлопцями з Минаю, хто залишився в Ужгороді. Завжди на зв'язку із Володимиром Богдановичем Шараном, він поїхав додому.

Спершу треба зберегти країну. Після закінчення війни футбол у нас сильно відкотиться назад. Набагато гірше, аніж це було в сезоні-2015/16. Ви бачите, що зараз відбувається. Стадіон у Чернігові розбомблений, багато легіонерів поїхало. Де зараз тренуватися? В цей час не до футболу.

Я вважаю, що його треба дограти. Назло цим під***сам, які зайшли в нашу країну. Якщо ми дограємо, то покажемо їм — ви прийшли сюди, чорти, а ми ще й у футбол граємо.

Що стосується збірної України, то, якщо пацани не тренуватимуться і матчі перенесуть, вони приїдуть і отримають чотири-п'ять м'ячів. А пряму путівку, гадаю, ФІФА нам не дасть. Їм начхати на нас. Якби всьому світу було не байдуже, вони б уже нам допомогли.

Дії НАТО та країн Заходу я оцінюю ніяк! Ми нафіг нікому не потрібні. Ми просимо закрити небо і дати нам винищувачі, але поки що тиша. Вони ніколи не закриють небо і не дадуть нам винищувачів. Виходить що бояться Росію. Я одразу казав, що ми не потрібні в НАТО", — заявив український футболіст у інтерв’ю fanday.net.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що багаторазовий чемпіон італійської Серії A прихистив юних виконавців закарпатського клубу.