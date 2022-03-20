Украина

Футболісти допомогли нашим захісникам.

Гравці київського Динамо допомогли нашим захісникам з розвідувального батальону, придбавши для них автомобіль зі специфічними характеристиками.

"Усі гравці Динамо не сидять, склавши руки. Ми допомагаємо нашим захисникам, і це найменше, що кожен із нас може зробити. Дякуємо нашій армії, нашим волонтерам, медикам та простим людям, які роблять усе для перемоги України в цій страшній війні", — прокоментував допомогу бійцям ЗСУ капітан київського клубу Сергій Сидорчук.

ВІдзначимо, що не лише українські, але й іноземні футболісти допомагають нашим військам. Так, Беньямін Вербіч придбав для ЗСУ медикаменти, бронежилети та тепловізори.

Раніше повідомлялось, що гравці Динамо і Шахтаря об'єднались заради допомоги Збройним Силам України.