Украина

Грузинський вінгер може стати гравцем угорського клубу.

Півзахисник Динамо Георгій Цітаішвілі може продовжити кар’єру в Ференцвароші, повідомляє портал Lelo.ge.

Представники Ференцвароша контактували з Цітаішвілі і обговорювали можливі деталі трансферу. Вінгер хотів би приєднатися до "зелено-білих" до кінця сезону, адже викупити 21-річного гравця Ференцварошу буде важко.

В першій половині цього сезону Цітаішвілі виступав на правах оренди в Чорноморці, відзначившись одним голом.

Раніше повідомлялося, що захисник Динамо Томаш Кендзьора підписав угоду з Лехом до кінця сезону.