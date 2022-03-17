Гравець киян буде тимчасово виступати в чемпіонаті Польщі.
Томаш Кендзьора, twitter.com/LechPoznan
17 марта 2022, 16:19
Захисник київського Динамо Томаш Кендзьора перейшов до Леха, повідомляє офіційний сайт познанського клубу.
Кендзьора є вихованцем Леха і перейшов до Динамо влітку 2017 року. Польський футболіст підписав контракт з рідним клубом до кінця сезону.
Цього сезону 27-річний гравець провів 22 поєдинки у складі "біло-синіх", відзначившись одним голом.
Раніше повідомлялося, що півзахисник Динамо Беньямін Вербіч перейшов до Легії.