Украина

Гравець киян буде тимчасово виступати в чемпіонаті Польщі.

Захисник київського Динамо Томаш Кендзьора перейшов до Леха, повідомляє офіційний сайт познанського клубу.

Кендзьора є вихованцем Леха і перейшов до Динамо влітку 2017 року. Польський футболіст підписав контракт з рідним клубом до кінця сезону.

Цього сезону 27-річний гравець провів 22 поєдинки у складі "біло-синіх", відзначившись одним голом.

Раніше повідомлялося, що півзахисник Динамо Беньямін Вербіч перейшов до Легії.