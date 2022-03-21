Украина

Президент Дніпра-1 вважає, що анулювати результати цієї кампанії чемпіонату України — несправедливе рішення.

Через повномасштабне військове вторгнення Російської Федерації на територію України УПЛ так і не відновився після зимової паузи. Більше того, зараз існує ймовірність, що український чемпіонат зовсім не вдасться дограти зі зрозумілих причин.

Почесний президент Дніпра-1 Юрій Береза розповів, які зараз розглядаються варіанти щодо долі поточного розіграшу української Прем'єр-ліги.

"Я знаю, що один із варіантів розвитку подій – це вважати цей сезон недійсним і залишити результати минулого сезону. Вважаю, що це несправедливо. Більшість чемпіонату зіграна й існує певне турнірне становище команд.

У зв'язку з війною є сенс говорити про те, щоб ніхто не залишав УПЛ. До вищого дивізіону могли б зайти дві команди з Першої ліги, і у Прем'єр-лізі грало б 18 команд. Розташування команд у турнірній таблиці потрібно залишити таким, яке воно є зараз. Це моя думка. Так підказує логіка та світова практика", — заявив Береза в програмі Футбол NEWS.

Нагадаємо, раніше президент УАФ Андрій Павелко заявляв про бажання дограти поточний сезон УПЛ за спортивним принципом.

Шановні співгромадяни! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.