Украина

Мовчання екс-капітана збірної України та донецького Шахтаря сказало про його позицію більше, ніж будь-які слова.

Колишній півзахисник національної збірної України та київського Динамо Олександр Алієв, який після початку повномасштабного вторгнення російських терористів та окупантів на територію нашої країни вступив до лав територіальної оборони Києва, знову висловився про мовчання екс-капітана "жовто-синіх" Анатолія Тимощука.

"У своєму посту в інстаграмі я звертався не лише до футболістів, а загалом до спортсменів. Ці всі футболісти в Росії просто засунули язики в дупу, і слова ніхто не сказав. Те, що вони там бачать, це зовсім інше. Мій номер телефону багато хто знає. Вони можуть набрати мене, а я можу чесно розповісти, що тут у нас насправді відбувається. А не те, що показують на їхньому телевізорі. Так, як хоче їхній виродок Путін.

Комусь конкретно я не писав. Просто виставив пост, адже я маю багато аудиторії з Росії: і футболістів, і звичайних людей. У особистих повідомленнях мені часто загрожують. Я не звертаю на це уваги, нікого й нічого не боюсь.

Тимощуку теж не писав і не збираюся. Ця людина показала, який він є патріот України. Це просто якась ганчірка. Зробити фотки та виставити в інстаграм, щоб показати людям – це так. А коли прийшли горе та війна... Йому ж ніхто не каже брати автомат і йти воювати. Він міг висловити підтримку нашим військовим, хлопцям на передовій, які борються за нашу країну. Гинуть мирні люди, дітки, а він навіть слова не сказав. Засунув язик у заднє місце, сидить собі спокійно та заробляє гроші. Для нього це найголовніше. Він зрадник. Він завжди був таким – підлабузником.

Зі мною зараз служать тренер моєї дитячої академії у Бучі Діма Момотенко та Андрюха Богданов із Колоса. Вони особисто виявили бажання. Я підійшов до свого командира, спитав, а він відповів, що тільки за. Вдячний багатьом волонтерам, які допомагають армії. Великий їм респект. Не головне – брати автомат та йти воювати. Підійдуть навіть слова. Хлопці на передовій це бачать, для них це велика підтримка", — сказав Алієв в інтерв'ю телеканалу Рада.э

Нагадаємо, раніше Українська асоціація футболу офіційно викреслила Анатолія Тимощука з історії українського футболу, позбавивши його всіх футбольних регалій та досягнень в Україні.

Шановні співгромадяни! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.