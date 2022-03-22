Украина

Українець не згоден з румунським тренером що до його думки про спортсменів з РФ.

Екс-гравець Карпат та Минаю Михайло Кополовець прокоментував заяву тренера Динамо Київ Мірчі Луческу, який заявив, що клуби з РФ та збірні не повинні бути відсторонені зі змагань.

"Луческу хай їде до Румунії і там щось розповідає. Цей чудак працював у РФ, де в нього залишились зв'язки. Краще хай мовчить, ніж щось говорить. В нашій країні війна.

Мають спортсмени страждати, чи ні? А чого наші діти мають страждати, батьки? Чого вони мають виїжджати в другі країни, сидіти у льоху. Дід з глузду з'їхав, чи що? Іди в іншу команду, чи відпочивай на пенсії".

"Який може бути спорт, коли йде жорстока війна? Спорт завжди був у політиці. Їх мають відсторонити довічно зі спорту. Поставити на них хрест.

Їх президент перекреслив усі їхні труди. Там є талановиті спортсмени. Але ж вони усі зв'язані з політикою", — розповів Кополовець в інтерв'ю Football Hub.

24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.

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