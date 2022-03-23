Украина

Захисник донецького Шахтаря може стати ще одним гравцем, що залишить Україну через війну.

Захисник донецького Шахтаря Марлон може змінити клуб в найближчий час.

У послугах футболіста зацікавлений Інтернасьональ, повідомляє місцеве видання UOL.

Бразильский клуб має намір орендувати Марлона до кінця 2022 року. Сам захисник хоче спробувати залишитись в Європі, але не буде проти, якщо не матиме більше пропозицій.

Зазначимо, що вже доволі велика кількість футболістів залишила український чемпіонат через війну — Білл, Сітчінава, Діава та інші.

Раніше повідомлялось про інтерес Альмерії до трьох представників УПЛ.