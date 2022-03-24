Украина

Президент УАФ подякував Прем'єр-міністру Великої Британію за ініціативу щодо проведення Євро-2028 в Україні.

Напередодні Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон обурився від самої ідеї РФ спробувати отримати фінальну частину чемпіонату Європи 2028 або 2032 року. Натомість політик запропонував ідею провести один із цих турнірів в Україні.

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко не упустив нагоди і виступив із зустрічною пропозицією до Бориса Джонсона подати спільну заявку на проведення чемпіонату світу з футболу.

"Євро-2028 з футболу в Україні? Від імені всієї футбольної спільноти нашої держави дякую прем'єр-міністру Великобританії Борису Джонсону за таку чудову ініціативу! На відміну від заявки фашистської Росії на проведення цього турніру, ідея Джонсона абсолютно логічна і обгрунтована!

Щойно в ефірі загальнонаціональних новин на каналі Україна24 нагадав, що наша держава вже приймала матчі фінальної частини континентальної першості в 2012 році. Тому пропоную нашим британським друзям розглянути можливість подачі спільної заявки на проведення фінальної частини чемпіонату світу в Україні та Великій Британії.

Думаю, Президент і Верховний Головнокомандувач України Володимир Зеленський підтримає таку ідею і сприятиме її реалізації. Впевнений, що після перемоги над фашистською Росією і відновлення української футбольної інфраструктури ми зможемо спільно з Великобританією провести такі змагання на найвищому рівні! Слава Героям! Слава Україні!" — написав Павелко в своєму Facebook.

Шановні співгромадяни! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.