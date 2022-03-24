Украина

Football.ua розповідає про головне, що трапилося протягом місяця війни у нашій країні.

24 лютого, ранок. Головний терорист з Росії ХХІ століття у прямому включенні заявляє, що розпочинає повномасштабну війну проти України. Від Харкова до Івано-Франківська, від Житомира до Одеси. Усі українські міста постраждали у перший же день від ракет ворога. Усі українці прокинулись від гучних вибухів. Розвивалося все дуже швидко. Перші загибелі, перші переселенці... У перший же день. Саме тоді наше життя перевернулося.

Футбольна спільнота не залишилась осторонь. Усі чекали відновлення другої половини сезону української Прем'єр-ліги. Вона мала розпочатись поєдинком в Ужгороді між Минаєм та Зорею 25 лютого, але замість цього на сайті УПЛ лише написали: "Чемпіонат України призупинено".

Українські та європейські футбольні клуби, футболісти зі всього світу виразили свою підтримку народу України, який щоденно страждає від насильства збоку ворогів. Миттєво відреагували на події в УЄФА та ФІФА. Спочатку інформація про те, що клуби з РФ та збірні можуть відсторонити з усіх змагань, з'явилась на рівні чуток. Польща, з якою мала грати національна команда РФ, відмовилась від поєдинків. Потім і потенційні суперники Чехія та Швеція також схвалили рішення не грати проти країни-терориста.

В них справедливо забрали фінал Ліги чемпіонів-2022, а після дискваліфікували з усіх турнірів та виключили РФ з членів асоціацій. Не вийшло без скандалів. Президент ФІФА Джанні Інфантіно усіма зусиллями намагався домовитись, щоб залишити збріну, але цього не вийшло. Про це детальніше ми писали у матеріалі. Важливо згадати і про телетрансляторів. Багато телеканалів, зокрема й Setanta Sports, відмовились транслювати ігри, у яких приймали участь клуби з РФ. А також європейські клуби почали відмовлятись від співпраці з російськими спонсорами:

- МЮ перестав співпрацювати з Аерофлотом.

- Айнтрахт більше не співпрацює з Лабораторією Касперського.

- Бордо розірвав контракт з Winamax.

- Реал, ПСЖ та Мілан більше не співпрацюють з Fonbet.

- УЄФА розірвав контракт з Газпромом...

Україну підтримав увесь світ, окрім тих країн, які допомагають терористам у війні. Гравці виходили на поле з українськими прапорами, клуби та футболісти всіляке допомагали країні із гуманітарною допомогою, писали про події у соціальних мережах, давали інтерв'ю, у яких висловлювали підтримку народові.

Як грали наші у Європі?

Усі українські футболісти, які виступають у європейських турнірах, отримали порцію шани від фанатів, ігровий час від тренерського штабу та підтримку від партнерів та усього світу. Фотографії Олександра Зінченка та Віталія Миколенка, які у перші дні війни зустрілись між собою, облетіли увесь світ.

Андрій Ярмоленко почав забивати, та робити це у дуже потрібний та відповідальний момент. Тоді, коли Вест Гему був дуже потрібний гол. Він забив спочатку у ворота Астон Вілли у чемпіонаті, а після у Лізі Європи Севільї. Обидва голи переломлювали хід зустрічей. Один з фанатів навіть заявив, що більше жодного кривого слова на адресу Андрія не відпустить.

Руслан Маліновський також був в ударі. За цей місяць він, незважаючи на усі хвилювання, довів статус лідера Аталанти. Українець забивав, асистував та робив багато корисних дій, щоб "бергамаски" здобували важливі очки. Тільки ось позиція клубу виявилась зовсім не такою, яку очікували прихильники з України. Вони почали розповідати щось про "Україна та Росія — один народ". Мабуть не читали книгу колишнього президента України Леоніда Кучми "Україна — не Росія".

Проте, були ще й такі відомі у минулому футбольні особистості, про яких більше ніхто в нашій країні ніколи не згадає "не злим тихим словом". Ідеться про колишнього півзахисника збірної України Анатолія Тимощука, який продовжив працювати на країну-агресора у складі тренерського штабу пітерського Зеніту. Ціна такого рішення виявилася для нього співрозмірною — історія нашого футболу більше не знає такого гравця.

У порівнянні з цим мовчанням, позиція гравця того ж таки клубу з країни-агресора була несподівано красномовною. Український захисник Ярослав Ракицький за свій кар'єрний вибір піддавався жорсткій критиці, проте тепер її рівень буде трохи зменшено єдиним вірним рішенням самого гравця — жорстка позиція стосовно війни та достроковим припиненням угоди з клубом. Трохи пізніше зі слів нападника Минаю Євгена Селезньова ми також дізналися про те, що Ракицький намагався знайти шляхи до приєднання до лав ТрО в Україні.



Міжнародний фронт боротьби за майбутнє України також вагомо посилив екс-керманич збірної України Андрій Шевченко, який навіть заявив про намір розмістити у себе певну кількість біженців із країни. Відомий у минулому нападник постійно знаходиться в центрі уваги європейських ЗМІ зі своїми влучними висловами, а одного разу його залучили навіть до спеціальної церемонії перед черговим міланським дербі.



Відволічемось від футболу. За цей місяць Україна пережила дуже багато подій, яких навіть лютому ворогу не побажаєш. Бомбили Харків — одне з найкрасивіших міст Європи, найчистіше місто України та другу столицю нашої держави. Протягом місяця мешканці Харкова повинні ховатись у підвалах, домівки багатьох стерті з обличчя міста. Комусь пощастило більше — вони залишились без вікон. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, за місяць війни окупанти зруйнували 998 житлових будинків...

У Чернігові, Сумах та Маріуполі справжня гуманітарна катастрофа. Вороги свідомо знищують будинки, вбивать людей, які виходять на вулицю щоб набрати води, купити продуктів чи отримати гуманітарну допомогу, яка йде з усієї України, країн Європи та Америки. У людей немає зв'язку, світла, тепла, води та інших людських благ. Йде свідомий геноцид українського народу... Вже офіційно підтверджені смерті 20 тисяч людей у Маріуполі...

Страждають також і невеликі міста України. Ірпень, Ізюм, Буча, Северодонецьк, Гостомель і багато інших. Українська влада намагається організувати гуманітарні коридори, щоб врятувати життя людей та привезти допомогу. Але, на жаль, терористи розстрілюють автобуси, вбивають та беруть у полон водіїв, волонтерів та працівників сфери медицини. За цей місяць окупанти обстріляли 58 машин "швидкої допомоги" та вбили шістьох медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Миколаїв стримує ворогів, які мають намір намір зруйнувати Одесу. "Вони хочуть зруйнувати нашу Одесу, але побачать дно Чорного моря, бо вони – дно", — відмітив Володимир Зеленський в щоденному зверненні до народу. Є міста, які тимчасово окупували росіяни: Мелітополь, Херсон, Енергодар. Але люди щоденно виходять на вулицю та нагадують, що живуть в Україні та оркам тут не раді.

Однак, усьому поганому на цьому світі є добра противага, а звичайне селище міського типу у Білозерському районі Херсонської області під назвою Чорнобаївка назавжди увійде до історії найбільших поразок армії країни-окупанта. Скільки ворог втратив ресурсів саме на цій ділянці фронту — наші воїни вже не рахують, бо охочих відправити себе та свої бляшанки на той світ на місцевому аеродромі хоч відбавляй. ЗСУ навіть трохи показали, як наші дрони влаштовують пекло окупантам за допомогою короткого відео.

Незважаючи на чорний місяць в історії України, наш народ ніколи не здасться. Від малу до велику люди об'єднані, усвідомлюючи, що Україна була, є і буде незалежною. Цю незалежність потрібно відстоювати.

Україна переможе, все буде Україна! Слава Україні!