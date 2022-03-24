Украина

Прем'єр-міністр Великої Британії відреагував на спробу РФ зазіхнути на турнір.

Борис Джонсон обурився від самої ідеї РФ спробувати заполучити фінальний турнир чемпіонату Європи 2028-го або 2032 року — повідомляє The Athletic.

"Я думаю, що ідея проведення в Росії будь-якого футбольного турніру чи будь-якого культурного заходу прямо зараз виходить за межі сатири, — сказав прем'єр-міністр Великої Британії. — Я не можу повірити, щоб хтось серйозно розглянув їхню пропозицію".

"Найкраще з того, що можливо – щоб усі російські збройні сили негайно вийшли з України. Та передати турнір саме Україні".

Раніше ФІФА та УЄФА відсторонили всі команди з РФ від міжнародних турнирів.

Головним кандидатом на Євро-2028 є об'єднана заявка Великої Британії та Ірландії.