Украина

Шведський футболіст повернувся на батьківщину.

Захисник Чорноморця Дуглас Бергквіст перейшов в Кальмар, повідомляє офіційний сайт шведського клубу.

Шведський центрбек підписав контракт з "червоними" до червня 2022 року.

Бергквіст приєднався до Чорноморця з Кальмара в січні цього року, підписавши угоду до червня 2023-го. У складі "моряків" 28-річний гравець поки не встиг зіграти жодного матчу.

Раніше повідомлялося, що болгарські легіонери залишили Чорноморець на початку березня.