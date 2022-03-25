Оперативна інформація станом на 24.00 24.03.2022 щодо російського вторгнення.
Завершилась двадцять дев’ята доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню на території нашої країни.
Завдання окупантів щодо виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, оточення міста Київ та встановлення контролю над лівобережною частиною України, не виконані. Противнику вдалось частково досягти успіху в Донецькому операційному районі, щодо продовження тимчасового утримання сухопутного коридору між ростовською областю та ТОТ АР Крим.
Ворог продовжує поповнення втрат, здійснюючи заходи підготовки та переміщення резервних підрозділів збройних сил РФ.
24 березня російські окупанти зменшили авіаційну активність у повітряному просторі України, натомість нарощують присутність безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та інших, для ведення повітряної розвідки. Один БпЛА оперативно-тактичного рівня нині уражено зенітними ракетами. Крім того, зенітні ракетні війська Повітряних Сил знищили один винищувач-бомбардувальник Су-34 на Харківщині та чотири крилаті ракети.
Авіація Повітряних Сил продовжує патрулювання повітряного простору, винищувальне прикриття військ та об’єктів, а також дій ударної авіації по наземних цілях: колонах бронетехніки, логістичних центрах та скупченню військ рашистів.
🔻На Волинському напрямку противник наступальних дій не проводив.
🔻На Поліському напрямку ворог визначеним угрупуванням наступальних дій не проводив, продовжив нанесення артилерійських та авіаційних ударів, намагається відновити положення своїх сил в районах міст Києва та Макарова.
🔻На Сіверському напрямку противник силами визначених підрозділів намагається зосередити сили і засоби для відновлення наступальних дій. Здійснює невдалі спроби блокування Чернігова. На Броварському напрямку перейшов до оборони, здійснює інженерне обладнання позицій.
Ймовірно, противник намагатиметься вчергове відновити наступальні дії у напрямку на міста Бровари та Бориспіль з метою блокування столиці України, міста Києва, зі східного напрямку.
🔻На Слобожанському напрямку противник здійснює блокування міст Суми та Харків. Завдає ударів по об’єктах цивільної інфраструктури. Намагається поновити наступальні дії в районі міста Ізюм, несе втрати.
Відзначається виведення окремих підрозділів окупаційних військ, що діють у зазначеному районі, на територію російської федерації у зв’язку з втратами більше ніж 50 відсотків особового складу.
🔻На Донецькому напрямку противник утримує займані рубежі. Основні зусилля зосереджує на захопленні міст Попасна, Рубіжне та Маріуполь, успіху не має.
🔻На Запорізькому напрямку силами до п’яти БТГр перейшов до оборони.
🔻На Південнобузькому напрямку противник силами угруповання займає встановлені рубежі оборони, намагається здійснювати заходи з відновлення боєздатності підрозділів та поповнення запісів.
🔻В Азовській операційній зоні, за уточненою інформацією, в ході нанесення удару по зайнятому окупантами порту Бердянськ, знищено великий десантний корабель “Саратов”. Великі десантні кораблі “Цезарь Куников” та “Новочеркаськ” отримали пошкодження. Триває уточнення інших втрат противника.
Президент України Володимир Зеленський надав звання міста-героя ще чотирьом населеним пунктам — Ірпеню, Бучі, Охтирці та Миколаєву.
Також президент підписав ще низку указів:
▪️ Про присвоєння звання Героя Україні 7 військовим Нацгвардії, із них 5 — посмертно.
▪️ Про призначення державних нагород 240 військовим Нацгвардії і 119 військовим ЗСУ.
▪️ Про призначення державних нагород 14 керівників місцевої влади та 31 медика.
Звернення Президента України до Євроради та народів Європи:
Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!