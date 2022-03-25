Тайсон, можливо, виступить посередником у переговорах.
Алан Патрік, getty images
25 марта 2022, 23:59
Інтернасьйонал розглядає варіанти посилення складу трьома представниками донецького Шахтаря.
Як повідомляє видання gauchazh, бразильський клуб націлився на півзахисників Алана Патріка і Педріньо та захисника Вітао.
Джерело стверджує, що допомогти домовитися з гравцями про перехід може "екс-гірник" Тайсон, який нині виступає за Інтернасьйонал.
Нагадаємо, що Тарас Степаненко відреагував на інформацію щодо свого потенційного переходу до Стяуа з Бухареста.