Украина

Тайсон, можливо, виступить посередником у переговорах.

Інтернасьйонал розглядає варіанти посилення складу трьома представниками донецького Шахтаря.

Як повідомляє видання gauchazh, бразильський клуб націлився на півзахисників Алана Патріка і Педріньо та захисника Вітао.

Джерело стверджує, що допомогти домовитися з гравцями про перехід може "екс-гірник" Тайсон, який нині виступає за Інтернасьйонал.

Нагадаємо, що Тарас Степаненко відреагував на інформацію щодо свого потенційного переходу до Стяуа з Бухареста.