Украина

Форвард рассказал о расставании с черниговским клубом.

Нападающий Филипп Будковский поделился подробностями расставания с Десной на правах свободного агента.

Накануне черниговский клуб объявил о том, что не станет продлевать контракт с форвардом и отпустит его.

"Мой контракт с Десной заканчивается 31 декабря. Никто не вел со мной каких-то переговоров по поводу продления. Я, так же как и вы, узнал об этом из интернета, звонили журналисты. Но такая футбольная жизнь, она на этом не заканчивается. Буду двигаться дальше.

По зарплате были задолженности, и сейчас их стараются погашать. Понятно, что остались какие-то долги, но я думаю, у клуба все будет нормально и они постепенно их закроют. У меня есть варианты продолжения карьеры и я их рассматриваю. Звонят с предложениями многие. В данный момент я нахожусь в отпуске, так что есть время обсудить это с семьей и выбрать оптимальный вариант, чтобы все было комфортно.

Конечно, хочется в клуб с амбициями, который будет двигаться вперед и ставить перед собой только максимальные задачи. Хотелось бы также подходить тренерскому штабу, чтобы все было на наивысшем уровне", — рассказал Будковский в комментарии телеканалу Футбол.

Будковский выступал в составе Десны с 2020 года, перейдя из Зари. В составе "северян" 29-летний игрок провел 52 поединка, забив 11 голов.