Украина

Форвард закликав інформувати світ про війну в Україні.

Нападник Бенфіки Роман Яремчук звернув увагу спільноти на кількість жертв серед дітей унаслідок російської агресії.

"Я – Роман Яремчук, гравець Бенфіки та національної збірної України, українець, батько, син. Я людина і моє серце розбите, адже у моїй рідній країні іде війна, зруйновані міста, кожного дня гинуть мирні люди, серед яких вже більше 100 дітей.

Російська армія безжально і цілеспрямовано знищує українців, створює гуманітарну катастрофу в наших містах. Це справжній геноцид!

Алісі з Охтирки було 8, її сім’ю розстріляли. Кирилові з Маріуполя було лише два. Софії з Нової Каховки було шість, а її брату щойно виповнився один місяць. На жаль, список загиблих в Україні дітей поповнюється щодня. Просто зараз ми маємо зупинити Путіна та захистити Україну!

Коли я говорю "ми", я маю на увазі кожного з нас. Кожен голос важливий! Не мовчіть, інформуйте про війну в Україні, говоріть про жорстокі вбивства наших дітей.

Зупиніть війну! Врятуйте життя дітей України!" – написав Яремчук на своїй сторінці в Instagram.