Украина

Футболіст не сумнівається у перемозі України.

Колишній гравець Лос-Анджелес Гелаксі Дмитро Коваленко вірить у перемогу України у війні із терористами з РФ.

"Я народився в місті Києві, живу в Чикаго. Хотів би подякувати і підтримати всіх хлопців – солдат, волонтерів, які борються за нашу свободу.

Не зможуть вони перемогти наш народ, наш дух. Слава Україні!", — звернувся у своєму Instagram футболіст.

Шановні співгромадяни! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.