Футболіст не сумнівається у перемозі України.
Дмитро Коваленко, ЛА-Гелаксі
27 марта 2022, 17:55
Колишній гравець Лос-Анджелес Гелаксі Дмитро Коваленко вірить у перемогу України у війні із терористами з РФ.
"Я народився в місті Києві, живу в Чикаго. Хотів би подякувати і підтримати всіх хлопців – солдат, волонтерів, які борються за нашу свободу.
Не зможуть вони перемогти наш народ, наш дух. Слава Україні!", — звернувся у своєму Instagram футболіст.
Шановні співгромадяни! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.
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