Украина

Український фахівець продовжує нести службу.

Український тренер Юрій Вернидуб з перших днів війни вступив до лав ЗСУ, підписавши контракт.

Фахівець повідомив ТаТоТаке, що з ним все нормально і Україна, неодмінно, здолає ворога.

"У мене все добре. Інакше вчинити я не зміг. Свій вибір зробив першого дня війни.

Все буде добре. Ми переможемо. Україна — понад усе! Слава Україні! Смерть Ворогам", — написав Вернидуб.

Нагадаємо, що у Вернидуба є чинний контракт із тираспольським Шерифом. Нарази командою керує помічник фахівця Дмитро Кара-Мустафа.

Шановні співгромадяни! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.