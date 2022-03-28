Український фахівець продовжує нести службу.
Юрій Вернидуб, Getty Images
28 марта 2022, 16:26
Український тренер Юрій Вернидуб з перших днів війни вступив до лав ЗСУ, підписавши контракт.
Фахівець повідомив ТаТоТаке, що з ним все нормально і Україна, неодмінно, здолає ворога.
"У мене все добре. Інакше вчинити я не зміг. Свій вибір зробив першого дня війни.
Все буде добре. Ми переможемо. Україна — понад усе! Слава Україні! Смерть Ворогам", — написав Вернидуб.
Нагадаємо, що у Вернидуба є чинний контракт із тираспольським Шерифом. Нарази командою керує помічник фахівця Дмитро Кара-Мустафа.
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