Украина

Клуб допомагає мешканцям України.

Нещодавно Кривбас повідомляв, що розпочав продаж квитків на матч жіночої команди з Маріуполем, який не відбувся через російську агресію.

Всього було зібрано 70 тисяч гривень. Усі гроші використані на відправлення до Маріуполя двох машин з гуманітарною допомогою мешканцям Маріуполя.

Також гроші пішли на паливо для автомобілів, які вивезли 50 людей з Маріуполя. Ще клуб 70 тисяч вислав на потреби ЗСУ.

Наразі триває збір коштів для мешканців Сум. Для цього потрібно купити квиток на матч чоловічої команди на гру проти Альянса.

Шановні співгромадяни! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.