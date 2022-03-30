Украина

Екс-футболіст пригадав, як разом з дітьми залишав свою домівку в Гостомелі.

Колишній гравець збірної України Владислав Ващук розповів, як зустрів початок російського наступу у місті Гостомелі і перебував там 15 діб під час активних бойових дій.

"Я не розумів, що почалася війна, я бачив вибухи. Поки не побачив гелікоптери, не вірив, що таке може статися в 21-му столітті. Не думав до останнього моменту, що мені доведеться забирати дітей і їхати. Виявилося, що в 21-му столітті я перебуватиму з дітьми в підвалі.

Паніки не було. Я не розумів, чи треба їхати. Зібрали необхідні речі, побачили гелікоптери, вибухи пішли. Я навіть не розумів, у який бік їхати. Не ризикнув, з дітьми вирішив не виїжджати.

Вранці було завдання знайти воду. Сусід підключав генератор, бо електрику на третій день відключили. За три дні до виїзду не було газу. Коли не було вибухів та активних боїв, можна було пробігтися метрів 50 та набрати води, були великі баклажки.

Добре, що люди ділилися їжею. Познайомився з усіма сусідами в окрузі, всі ділилися їжею: картоплею та рештою. Останнім часом залишалася картопля, більше нічого не було.

Моїм головним завданням було добути їжі та нагодувати дітей. Я був зібраний. У важкі моменти українці гуртуються та починають допомагати один одному.

З Гостомеля виїхали 10 березня. Коридор мав бути, але ніхто нічого не розумів. Чекали на автобуси, але прийшли росіяни і сказали, що не буде проїзду. Вирішили їхати колоною на свій страх і ризик. Я з дому забрав машину, ми її обвішали білими простирадлами, написали "діти". В колоні спочатку було 3-4 машини, потім – 10-12. Було видно, що в центрі Гостомеля були важкі бої. Ми поїхали на Бучу, нас виводили. Стояли російські блокпости, але нас не чіпали. З десятої ранку до восьмої вечора ми їхали у Білогородку, де мене зустрічав брат.

Бачив, як росіяни ходили по нашій вулиці, шукали місце, де можуть пройти танки. Шукали, як можна перейти через річку Ірпінь. Досі я не розумію, що там і як. В мій дім в'їхав БТР. Я не знаю, що відбувається в моєму домі, не захотів слухати. Для мене найголовніше, що мої діти виїхали разом зі мною", – розповів Вашук в інтерв’ю для FootballHub.