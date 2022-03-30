Украина

Роман Бебех випустив новий відеоролик на Youtube-каналі Бомбардир про жахи війни в Україні, які прийшли разом з російськими окупантами.

Повномасштабне вторгнення росії в Україну для багатьох стало справжнім шоком і страшним сном, у який до останнього не хотілося вірити. Хтось мав час і можливість дістатися відносно безпечного місця, а дехто виявився заблокованим у власному домі, потрапивши у справжню пастку. Нове відео про жахи війни, учасниками яких стали футболісти, що опинилися в оточенні окупантів у найгарячіших точках країни.

Ексгравець Динамо та збірної України Владислав Ващук застав перші 2 тижні війни під обстрілами в своєму будинку в Гостомелі, куди не посоромилися навідатися рашисти на БТРах. Колишній підопічний Віталія Кварцяного Дмитро Задерецький захищає рідний Чернігів, покаже, у що орки перетворили стадіон Десни і зізнається, чи допомогли йому виснажливі тренування в бронежилетах у Волині.

А володар Кубка України в складі Шахтаря Володимир Яксманицький лише нещодавно зміг вирватися з суцільного пекла, яким окупанти зробили Маріуполь. Щоб вижити там, доводилося ховатися від постійних бомбардувань і пити воду з калюж та стічних труб після того, як танув сніг. Про всі ці та інші випробування і що насправді відбувалося в Маріуполі, Чернігові та Гостомелі, дивіться просто зараз:

Шановні співгромадяни! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.