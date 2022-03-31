Украина

Серце колишнього гравця киян зупинилось.

На 87-му році життя помер легендарний захисник Динамо Київ Василь Турянчик. Він захищав кольори столичного клубу у 50-60 роках.

Співчуття рідним висловив президент Динамо Київ Ігор Суркіс:

"Із почуттям глибокої скорботи зустрів сумну звістку про смерть Василя Юрійовича Турянчика.

Василь Юрійович був представником плеяди вихованців закарпатського футболу, які зробили собі ім’я у футболці «Динамо». Чотири рази ставав чемпіоном СРСР, у тому числі вперше в історії команди в 1961-му, двічі володар Кубка країни, учасник першого єврокубкового матчу «Динамо» проти «Колрейну» в 1965-му — здобутки Василя Юрійовича можна перераховувати ще довго.

Від імені всього клубу та спільноти вболівальників «Динамо» Київ висловлюю щирі співчуття рідним та близьким Василя Юрійовича. Світла пам’ять про справжнього динамівця залишиться в наших серцях та пам’яті назавжди".

Нагадаємо, що нещодавно перестало битися сердце колишнього півзахисника донецького Шахтаря Олексія Бахарева.