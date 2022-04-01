Украина

Президент київського клубу прокоментував рішення вивезти гравців закордон.

Київське Динамо отримало спецдозвіл не те, що повним складом залишити Україну та провести низку товариських поєдинків в Європі.

Президент столичного клубу Ігор Суркіс спростував чутки, нібито він має намір влаштувати розпродаж футболістів команди та запевнив, що всі зароблені кошті підуть на благодійність.

"Ми дійсно отримали спецдозвіл на те, щоб залишити Україну повним складом — це не першоквітневий жарт. Динамо звернулось з ініциативою провести низку благодійних поєдинків, а всі зароблені кошти підуть на боротьбу з агресором.

Восьмого квітня ви не будете мене питати щодо можливих трансферів. В це трансферне вікно Динамо не продасть жодного українського футболіста. Питання переходів не будуть розглядатись до літа. Більш того, Вербіча та Кендзьору ми відпустили лише в оренду.

Першими нашу ініціативу підтримали Стяуа та Легія. Стартовий матч ми проведемо у Варшаві. Ймовірно, він відбудеться 12 квітня. Мілан, ПСЖ та Барселона також виявили готовність грати з нами за Україну. Луческу звернувся до Гвардіоли та в Манчестер Сіті пообіцяли знайти дату для такої гри.

Ми готові запросити до своїх лав на таку гру футболістів Шахтаря — того ж Пятова, Кривцова, Степаненка.. Потрібно показати, що ми єдині — він сходу до заходу, від Києва до Донбассу. Треба зробити все, щоб врятувати наш футбол", — розповів функціонер ТаТоТаке.

ВІдзначимо, що раніше став відомий повний список суперників Динамо на благодійних матчах.